Мобилизация в России: эксперт объяснил, чего ждать от секретного распоряжения Путина

Кремль распускает слухи о намерении мобилизовать миллион россиян, чтобы запугать Украину и ее союзников. На самом деле, набрать даже 300 тысяч мобилизованных, о которых говорится в указе Владимира Путина, является сверхсложной задачей для российских властей.

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев на Youtube-канале ТСН, комментируя слухи о засекреченном седьмом пункте в указе Путина.

"Сейчас уже раздаются цифры, что Российская Федерация готовится мобилизовать до одного миллиона своих граждан. Эти цифры нам предоставляют так называемые либеральные российские СМИ. Здесь стоит сделать замечание, что те же либеральные СМИ, по оценкам самих россиян, связаны определенным образом с российскими спецслужбами. Языком профессионалов это называется контролируемая утечка информации", — пояснил эксперт.

По его словам, это делается для того, чтобы "запугать потенциального противника количеством людей, которые могут быть призваны в результате подписанного указа Путина".

"Давайте начнем с того, что подобные тезисы начали вбрасываться после публикации указа, где седьмой пункт оказался вроде бы засекреченным. Причем сами россияне сообщили о наличии этого тайного пункта. Но этот самый тайный пункт в свою очередь опровергает министр обороны Шойгу, говоря, что мы должны мобилизовать 300 тысяч", — напомнил Снегирев.

Как подчеркнул эксперт, "большой вопрос, удастся ли РФ мобилизовать даже 300 тысяч".

Напомним, Владимир Путин 21 сентября традиционно заявил, что Россия противостоит коллективному Западу, поэтому для защиты, по словам диктатора, необходимо провести частичную мобилизацию.

Согласно решению Путина, призыву на военную службу должны подлежать находящиеся в запасе те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

В указе Путина о частичной мобилизации в РФ после шестого пункта сразу идет восьмой.

Экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев утверждает, что в секретном седьмом пункте говорится о призыве миллиона граждан РФ, а не 300 тысяч, как заявляют власти.

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