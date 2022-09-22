Мобилизация в России: генерал оценил, когда Украина ощутит ее результаты на поле боя

Результат "частичной" мобилизации россиян Украина может ощутить на фронте не раньше декабря 2022 года. Однако это вряд ли как-то повлияет на ситуацию на фронте в ближайшей перспективе.

Фактор времени имеет свое большое влияние, ведь мобилизация, как любой процесс госуровня, требует прежде всего временных затрат.

Об этом первый заместитель председателя Комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, генерал-лейтенант Михаил Забродский рассказал в интервью "Укринформу".

"Минимальный опыт, организационные усилия, коррумпированность на местах должны сыграть свою роль. Очевидно, недавние предложения по ужесточению уголовной ответственности за уклонение от призыва в военное время внесены на рассмотрение Государственной думы РФ совсем не случайно", — отметил нардеп.

По мнению Забродского, нет никаких оснований подозревать российских резервистов в "чрезмерном энтузиазме" по поводу мобилизации. Поэтому процедура оповещения, сбора и направления в воинские части может занять не менее одного-двух месяцев.

"При условии внедрения минимально необходимой для подготовки мобилизованных потребуется еще как минимум один месяц. В общем оперативном плане это означает, что на практические результаты мобилизации российское командование может рассчитывать не раньше декабря этого года", — пояснил генерал-лейтенант.

В то же время он предположил, что этот срок может быть сокращен чрезвычайными мерами и пренебрежением к подготовке. Однако очевидно, что "частичная" мобилизация в ближайшей перспективе вряд ли повлияет на ситуацию на фронте.

Напомним, по данным российских СМИ, на самом в РФ планируют мобилизовать миллион человек, а не официально объявленые 300 тыс.

Пока Путину удалось мобилизовать только протестующих: задержанных на митингах более тысячи

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