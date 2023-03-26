Мобилизация в России: как мужчин поощряют воевать в Украине

Руководство РФ посредством льгот и премий поощряет россиян идти на войну против Украины.

В России идет новая кампания по пополнению силы на войну в Украине.

Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что российское правительство поощряет мужчин уйти добровольцами либо по временным пунктам вербовки, появляющимся в разных регионах, либо посредством телефонных звонков от служащих военной службы. Таким образом, руководство РФ пытается избежать официального объявления второй волны мобилизации.

Как отмечает издание, один из жителей России рассказал, что его государственная организация собрала военные билеты всех мужчин боевого возраста и сказала, что даст им отсрочку.

"Это нервничает и пугает – никто не хочет вдруг оказаться на войне с винтовкой в руках", — сказал мужчина.

Также читайте В ГУР рассказали, насколько России еще хватит ресурсов для войны против Украины

В то же время росСМИ отмечают, что мужчинам по всей стране приходят повестки из комиссариатов. В большинстве случаев мужчины просто попросили обновить свои записи. Однако некоторым приказали участвовать в военной подготовке.

"Например, муниципальная администрация на западе Ярославской области пообещала одноразовую премию около 3800 долларов за регистрацию, а если мужчину отправят в Украину – месячную зарплату до 2500 долларов и около 100 долларов в день за "участие в активных наступательных операциях" и 650 долларов "за каждый километр продвижения в составе штурмовых групп", — указано в сообщении.

По его словам, группа получает до 100 сообщений в день от мужчин, которые ищут советы по обращению с повестками или служащими военной службы по сравнению с десятками в день за последние месяцы.

Отметим, в российском городе Перми в почтовые ящики вбрасывают странные вызовы в военкомат, сопровождающиеся направлениями на сдачу анализов.

Читайте также: