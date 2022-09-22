Мобилизация в России: Литва привела войска в режим повышенной боевой готовности

В европейской стране считают, что решение Кремля о мобилизации было запоздалым.

Министерство обороны Литвы распорядилось привести свои войска в режим повышенной боевой готовности в связи с объявленной частичной мобилизацией на территории России.

Об этом написал министр обороны европейского государства Арвидас Анушаускас в своем Twitter.

Литовский чиновник отметил, что решение привести силы быстрого реагирования в состояние повышенной боевой готовности принято на основании того, что мобилизация будет производиться, в частности, и на территории приграничной с Литвой Калининградской области РФ.

"Силы быстрого реагирования Литвы приведены в состояние повышенной боевой готовности для предотвращения любых провокаций со стороны России", — написал Анушаускас.

В то же время Анушаускас выразил мнение, что решение Кремля о мобилизации было запоздалым, поскольку РФ испытывает недостаток офицеров, низкий уровень подготовки войск и слабое вооружение.

"Это рискованное решение может привести к политическому хаосу", — отметил глава Минобороны Литвы.

Напомним, 21 сентября во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Также Путин пригрозил Западу применением ядерного оружия. Главные тезисы диктатора по экстренному обращению, читайте здесь.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что объявление диктатором Кремля Владимиром Путиным в Российской Федерации частичной мобилизации и планы по незаконной аннексии части Украины является фактическим признанием того, что его так называемая "специальная военная операция" в Украине проваливается.

Мобилизация в России: только на поле боя можно сорвать планы Путина - Владимир Фесенко

Читайте также: