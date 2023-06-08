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Мобилизация в России: на войну против Украины агитируют работников ракетных заводов

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Мобилизация в России: на войну против Украины агитируют работников ракетных заводов

В РФ продолжается скрытая мобилизация

Российских инженеров набирают в новый батальон.

В России идет скрытая мобилизация. Теперь страна-агрессорка начала агитировать работников ракетных заводов.

Об этом сообщают в соцсетях.

Отмечается, что российские инженеры набираются в новый батальон российской армии под названием "Уран".

Работникам ракетных заводов предлагаются:

  • Единоразовая выплата в размере 100 000 рублей (1 257 долларов США)
  • Ежемесячные выплаты по 100 000 рублей от батальона
  • Ежемесячные платежи в размере не менее 170 000 рублей ($2,137) от правительства России
  • Ежемесячные платежи в размере не менее 50 000 рублей (628 долларов) от регионального правительства .

"Это эквивалентно как минимум 4000 долларов в месяц, что является очень щедрой зарплатой по российским меркам и намного выше зарплаты Роскосмоса. В 2020 году сообщалось, что сотрудники Роскосмоса получали в среднем всего 780 долларов в месяц", — говорится в сообщении.

Между тем так называемая российская "эвакуация" местного населения с прифронтовых территорий Запорожской области в Бердянск и Россию потерпела крах.

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Дата публикации
Просмотры
421
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