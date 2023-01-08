Мобилизация в России: Огрызко объяснил, получит ли Путин стратегическое преимущество

Боеспособность армии не всегда зависит от ее численности.

Вторая волна мобилизации в России не поможет ей получить стратегическое преимущество в войне, но президент РФ Владимир Путин будет пытаться заваливать Украину трупами своих солдат.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Можно объявить мобилизацию, призвать полмиллиона людей или миллион, но от этого боеспособность армии не меняется. Боеспособность есть тогда, когда эти люди умеют воевать, когда есть, чем воевать, когда они оснащены, накормлены, обуты и так далее. Имеет ли это на сегодня Российская Федерация? К счастью, нет. Если она бегает по миру с протянутой рукой, просит чипы, или снаряды, или ракеты, это значит, что она подошла к уровню неприкосновенных лимитов", — отметил эксглава МИД.

По его словам, это означает, что "следующие 300-500 тысяч человек будут вооружены не современным вооружением, а винтовками времен Первой мировой войны".

"Такая армия не является той силой, которая может очень серьезно угрожать нам. Конечно, остается тот вал, которым нас будут пытаться победить, то есть заваливать Украину российскими труппами. Это традиционная тактика России, потому что для них человеческая жизнь ничего не стоит. Так что в этом плане угроза есть. Но даст ли это стратегическое преимущество? Думаю, что нет", — считает Огрызко.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военнообязанным и сообщил, что в начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что в России на январь-февраль планируется вторая волна мобилизации, а где-то на май-июнь – третья. По словам эксперта, к лету РФ хочет собрать 1 млн. 200 тыс. военных.

В свою очередь, министр обороны Россию Сергей Шойгу 29 декабря объявил, что "мы завершили частичную мобилизацию".

Однако, по данным росСМИ, российским медиа запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они выходят из Госдумы или Совета Федерации.

Читайте также: