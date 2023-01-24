Мобилизация в России перешла в максимальный режим: эксперт раскрыл детали

В России идет необъявленная вторая волна мобилизации, в рамках которой Кремль выдает по 100 тысяч новых "мобиков" в месяц.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Для того, чтобы проводить мобилизацию, им нет смысла ее объвлять. Она идет, ее никто не останавливал. Идет набор войск - набирают контрактников и мобилизуют через военкоматы. Объявлять мобилизацию, запускать в информационное поле россиянам только тогда выгодно будет, когда сама по себе мобилизация будет воспринята российским обществом и добавит баллов военно-политическому руководству. Если она будет воспринята отрицательно, ее никто объявлять не будет, но будут выполнять", - отметил военный эксперт.

По его словам, сейчас "российская мобилизационная машина раскрутилась и выдает около 100 тысяч человек в режиме стрелковых подразделений в месяц".

Как подчеркнул Свитан, "именно этот режим максимальный, увеличить его они уже не смогут".

Напомним, военный эксперт Олег Жданов сообщил, что в России на январь-февраль планируется вторая волна мобилизации, а где-то на май-июнь – третья. По словам эксперта, к лету РФ хочет собрать 1 млн. 200 тыс. военных.

В свою очередь, министр обороны Россию Сергей Шойгу 29 декабря объявил, что "мы завершили частичную мобилизацию".

Однако, по данным росСМИ, российским медиа запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они выходят из Госдумы или Совета Федерации.

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