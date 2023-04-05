Мобилизация в России: почему так активно "трясут" Бурятию

Путинский режим "трясет" для выполнения плана по мобилизации беднейшие регионы. Там есть потенциал к набору людей. В частности, в списке таких регионов – Бурятия.

Об этом заявил военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, передает FREEДОМ.

"Трясут там, где люди идут. Было такое сообщение очень показательное, где-то в конце 2022 года, приблизительные анализы первой волны мобилизации, и уже тогда к декабрю 2022 люди уже начали заканчиваться, гораздо стремительнее, чем рассчитывало на это российское командование и российские политики. Уже возник вопрос тогда, что придется снова набирать людей, какое-то обозримое будущее, месяц-два-три придется снова их брать, к тому же активно. А где брать, благодаря кому? А берём в тех регионах, где местные руководители показали хорошую оценку по мобилизации, вот так отлично набрали, это значит, что там есть потенциал, где можно брать", — сказал он.

По словам эксперта, во многих регионах РФ удалось мобилизовать необходимое количество людей, потому что там низкий уровень жизни. Люди идут за 10, 20, 30, 100 тысяч рублей, чтобы прокормить семьи. А также благодаря пропаганде.

"Если там работает только 4 российских канала, и тебе не на что смотреть, то, конечно, тебе кажется, что ты из далекой Бурятии должен поехать в город — Артемовск или Бахмут, в один из них, хотя на самом деле это одна локация, и убить какого-то мифического бандеровца, который и не подозревает, где ты живешь, о твоем селе, о твоих родных и близких, но ты должен туда поехать. И это их толкает", — подытожил Ступак.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали философа-буддиста из Бурятии, приехавшего воевать и увидеть племянника-оккупанта.

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