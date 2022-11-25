Мобилизация в России: в британской разведке прогнозируют бунты и недовольство Путиным

Многие россияне не понимали, что их ожидало после мобилизации.

В британской разведке считают, что родственники граждан России, призванных в армию во время объявленной "частичной мобилизации , вероятно, все чаще будут выходить на протесты в связи с плохими условиями несения службы и высокими потерями среди мобилизованных.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"За два месяца после того, как президент Путин объявил о "частичной мобилизации", в опыте мобилизованных российских резервистов появляются общие темы. Их развертывание часто характеризуется неразберихой относительно соответствия требованиям службы, недостаточной подготовкой и личным снаряжением, а также обязательством выполнять изнурительные боевые задачи", — говорится в сообщении.

Кроме этого, у многих мобилизованных есть хронические болезни, осложняющие ход службы.

"Большинство — хотя и не все — мобилизованных резервистов уже служили раньше, и многочисленные примеры свидетельствуют о том, что резервисты, скорее всего, не имеют надлежащего пересмотра своего медицинского статуса, и многие вынуждены служить несмотря на серьезные хронические заболевания", — отметили в министерстве.

В разведке также отметили, что мобилизованные резервисты, вероятно, понесли особо значительные потери после того, как им пришлось возводить масштабные системы траншей под артиллерийским обстрелом вокруг города Сватово Луганской области.

Мобилизация в России

С самого начала полномасштабной войны против Украины в России говорили, что никакой мобилизации не будет. Однако в Кремле, как всегда, соврали. В конце сентября российский диктатор Путин объявил о "частичной мобилизации". На войну планировалось призвать 300 тысяч человек.

Политик, лидер международного движения "Говорите Громче!" Андрей Сидельников считает, что мобилизация в России будет продолжаться, потому что глава Кремля Владимир Путин пытается выиграть время для попыток выйти на переговоры.

По оценкам военных экспертов, в ходе мобилизации РФ может собрать максимум еще 150 тысяч бойцов.

Завершение войны, мобилизация в России и "мясные" волны в Бахмуте – Александр Коваленко

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