Мобилизация в России: в британской разведке прогнозируют провал кампании

Российские власти готовятся начать крупную кампанию с целью набора дополнительных 400 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По сообщениям российских СМИ, Россия представляет кампанию как набор добровольцев, профессиональных кадров, а не обязательную мобилизацию.

"Существует реальная вероятность того, что на практике это различие будет размыто и что региональные власти попытаются выполнить поставленные задачи по вербовке, заставляя мужчин вступать в ряды", — отмечают разведчики.

По данным британской разведки, российские власти выбрали якобы добровольческую модель, чтобы восполнить нехватку кадров и свести к минимуму внутреннее инакомыслие.

"Маловероятно, что кампания привлечет 400 тысяч настоящих добровольцев. Однако для восстановления боевой мощи России в Украине понадобятся не только кадры. России нужно больше боеприпасов и военной техники, чем у нее сейчас", — добавили в разведке.

Напомним:

12 января глава Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга заявил, что Россия планирует увеличить численность вооруженных сил до 1,5 млн солдат. Однако в Генштабе ВСУ сомневаются, что Кремлю удастся поставить в строй такое количество призывников в намеченные сроки.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк заявил, что новая волна мобилизации, которую могут объявить в России, не помешает украинским защитникам проводить наступательные операции.

По словам военного эксперта Олега Жданова, россиянам рассылают повестки якобы для уточнения учетных данных.

Осенью 2022 года президент РФ Путин заявил о завершении мобилизации в РФ, но отдельный указ об этом он не подписывал. Российский военный комиссар рассказывал, что мобилизация в России не закончена, а якобы приостановлена.

Мобилизация и путь на фронт: как психологически подготовиться к войне?