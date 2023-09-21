Мобилизация в России: в ГУР рассказали, когда в армию РФ начнется набор военных

В России все время идет скрытая мобилизация. Поэтому может быть новая волна публичной мобилизации. И случиться она может осенью.

Об этом сообщил в рамках единого телемарафона представитель ГУР Украины Андрей Юсов.

"Скрытая мобилизация там продолжается, она не останавливалась. И все это время всевозможные мобилизационные мероприятия, рекрутинг, где правдами, где неправдами, где в тюрьмах... Такая мобилизация продолжается, и 20 тысяч плюс в месяц в рашистскую армию привлекается. Поэтому как новость – может быть новая волна публичной мобилизации, частичная или не частичная, здесь уже не суть, как она будет называться... Собственно, осень для этого – именно тот период, когда она могла бы быть объявлена", — отметил Андрей Юсов.

Он также подчеркнул, что когда указывается цифра в 700 тысяч – речь не идет об одномоментной мобилизации.

"Объявить мобилизацию маловато, необходимо успеть совершить соответствующие действия. То есть ее провести, потом этих людей разместить, научить, одеть, тренировать... для того, чтобы за какой-то период они были введены в бой уже как слаженные подразделения... Когда звучит цифра 700 тысяч – речь не идет об одномоментной мобилизации такого количества людей", – отметил представитель ГУР Украины.

Напомним, Науседа заявил, что Россия готовится к еще более масштабным военным действиям.

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