Организации, в которых работают мужчины, предоставляют сведения в военные комиссариаты о своих сотрудниках.

Московские власти используют систему видеонаблюдения, чтобы собирать информацию о призывниках. Военнослужащие столицы РФ с помощью слежки могут определять истинное место жительства граждан, чтобы вручить повестку.

Об этом рассказал военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев одному из пропагандистских информационных агентств.

По его словам, такое указание дал мэр российской столицы Сергей Собянин. Следовательно, организации, в которых работают мужчины, предоставляют сведения в военные комиссариаты о своих сотрудниках.

"Образовательные организации помогают нам определить, где призывник учится", – сказал Локтев.

Он отметил, что это значительно упрощает возможность известить его о явке в военкомат.

Кроме того, полковник добавляет, что проживание не по месту регистрации является основной причиной неявки граждан в военкоматы. В РФ 1 апреля 2023 г. стартовал весенний призыв.

Данные из открытых источников свидетельствуют о том, что по всей Москве установлено более 221 000 камер под контролем департамента информтехнологий. В России с 2018 года работает система распознавания лица – в частности, для задержания преступников, как заявляют российские власти.

Напомним, фюрер Путин планирует привлечь к войне против Украины 750 тысяч россиян. Такие данные приводит фонд "Защитники Отечества", поддерживающий так называемую "СВО".

Тем временем в Новосибирской области мобилизованный напал с ножом на военных товарищей после того, как его заставили собрать останки попавшего под поезд солдата.

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