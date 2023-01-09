Мобилизация в России: военный эксперт объяснил, куда могут пойти "новые" оккупанты

На какое из направлений будут брошены российские силы.

Россия хочет задействовать личный состав в наступательных операциях на разных участках фронта весной и летом 2023-го. Направлений, куда командование РФ может отправить мобилизованных, много, потому что вся линия фронта для врага является огромной угрозой – где угодно могут ударить украинские войска.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

"Направлений, на которых есть для нас угроза от оккупантов, много. Это и Сумская область, поэтому они могут нанести удар со стороны Курска, чтобы разрезать фронт на две половины. Это будет наступление, которое отрежет восток от севера. Это очень усложнит логистику", – сказал эксперт.

Он также назвал Кременную. Этот город на востоке Украины для оккупантов важен, потому что это большой транспортный хаб, а за ним находятся Лисичанск и Бахмут.

"Это может быть Мелитополь. Это очень очевидное направление для украинского наступления. И оно очень удобно для нас. Мелитополь находится под огневым контролем "Хаймарсов", поэтому россиянам нужно укреплять это направление", — добавил военный эксперт Павел Нарожный.

Эксперт дополнил список направлений Крымским перешейком.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко привел шесть факторов, влияющих на ход событий на фронте в начале 2023 года.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ нуждаются в 300 танках, 600-700 БМП и 500 гаубицах, чтобы выйти на рубеже 23 февраля.

Также украинские военные эксперты отмечают, что угроза повторного наступления на Украину сохраняется, однако пока она минимальна.

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