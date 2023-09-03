Мобилизация в сентябре: кого будут призывать осенью, какие специальности нужны армии

В каких специальностях сейчас больше всего нуждается армия

Капитан Вооруженных Сил Украины Валерий Прозапас рассказал о потребности армии в людях.

По словам капитана, "Мы не можем пройти весь путь тем составом армии, которым началась война. Нужно людям доносить, что подавляющее большинство военнообязанных все равно пройдут через Вооруженные Силы. Да, это неприятно слышно. Но какая бы ни была техника современная, какое бы ни было вооружение, воевать на нем надо людям».

Сейчас армии нужны разные специалисты – штурмовики, танкисты, артиллеристы, пехотинцы, операторы БпЛА, водители, парамедики. Мобилизовать могут не только линию фронта, но и для выполнения других обязанностей. Одно из возможных направлений работы в таком случае будет выполнение задач в штабе. То есть, армии очень нужны военные разных специальностей, в том числе и мирных.

Кого могут мобилизовать в сентябре

Мужчин от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве.

Не проходившие срочную службу призывников от 18 до 27 лет, они подписывают контракт с ВСУ.

Снятых и исключенных из военного учета мужчин, которые признаны годными или ограниченно годными во время военного положения, не имеющие отсрочки или судимости за совершение тяжкого преступления.

Подходящих и ограниченно подходящих мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта или без.

Женщин по собственному желанию, пригодных по состоянию здоровья.

Лиц с инвалидностью и имеющих право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам могут мобилизовать по собственному желанию и проходить службу они могут по месту жительства.

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