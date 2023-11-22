Мобилизация в Украине: 17-летних парней иногда не выпускают за границу – законно ли это

Адвокат разъяснил, можно ли в 17 лет уехать за границу во время военного положения.

В конце 2022 года Кабинет министров принял постановление №1487, которым определил, когда юноши должны становиться на военный учет. Согласно изменениям, на учет нужно встать в год достижения 17 лет. Гражданин Украины по достижению 17-летнего возраста уже попадает на персонально-первичный и персональный военный учет. Однако военнообязанными мужчины числятся с 18 до 60 лет и им запрещено выезжать за границу.

Действует ли этот запрет на 17-летних, "Фактам" рассказал адвокат и юрист Ростислав Кравец.

Так, адвокат отметил, что молодым людям в возрасте 17 лет можно пересекать границу. Однако есть случаи, когда Госпогранслужба не выпускает парней за границу из-за новых правил постановки на военный учет.

"Если говорить честно, то не имеют права запрещать выезжать за границу даже в период военного положения. Что же касается Госпогранслужбы, то действительно есть случаи, когда они не выпускают мужчин в возрасте от 17 лет за границу", — отметил юрист.

По словам адвоката, в связи с уменьшением возраста постановки на военный учет, начиная с 16 лет (в год, когда должно исполниться 17), парни должны стать на военный учет и получить приписное свидетельство.

"Пограничники, используя новую норму, пытаются запретить выезжать за границу в связи с тем, что у лица нет приписного свидетельства с 16 лет и там ничего не указано. То есть пограничники пытаются применять к лицам, которым еще не исполнилось 18 лет, ограничения по выезду за граница. Фактически, с 16 лет парень должен стоять на военном учете. Иначе пограничники могут не выпустить такое лицо за границу", – объясняет Ростислав Кравец.

Напомним, Львовский ТЦК обязали проверять документы у всех военнообязанных.

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