Мобилизация в Украине 2025: кого касается и сколько может длиться

Продолжительность мобилизации может изменяться в зависимости от потребностей Вооруженных Сил Украины.

В Украине с начала войны продолжается мобилизация. Под ее действие попадают граждане разных категорий, которые могут быть призваны к службе в армии. Мобилизация имеет свою продолжительность и производится по определенным условиям в зависимости от потребностей обороны страны.

Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины.

Кто подлежит мобилизации в Украине

Мобилизация в Украине была введена с началом военных действий для обеспечения потребностей Вооруженных сил в человеческих ресурсах. Согласно закону, мобилизации подлежат определенные категории граждан, в том числе мужчины от 25 до 60 лет, имеющие соответствующее состояние здоровья и не пользующиеся отсрочкой.

Основные категории мобилизованных

Мужчины от 25 до 60 лет, признанные годными к службе.

Лица, не имеющие отсрочки и не забронированные на предприятиях.

Мобилизация лиц 18-25 лет

Граждане от 18 до 25 лет могут добровольно вступить на службу в армию, подписав контракт на военную службу.

Женщины на военном учете

Могут быть призваны добровольно для выполнения работ, относящихся к обороне государства.

Продолжительность мобилизации

Мобилизация может продолжаться в течение всего периода военного положения в Украине и время от времени может быть продолжена.

Обязанности граждан во время мобилизации

Прохождение медосмотров и регистрация: Все мобилизованные должны появляться в ТЦК для осмотра и взятия на военный учет.

Обеспечение имуществом для обороны: Граждане обязаны предоставлять свое имущество для нужд Вооруженных сил, за что государство обязуется возместить его стоимость.

Регулярные медицинские осмотры: Все граждане, состоящие на учете, должны ежегодно проходить медицинское освидетельствование.

Военный учет: Граждане должны постоянно иметь при себе военно-учетные документы и подавать изменения в течение семи дней в ТЦК.

Последствия нарушения

При неисполнении обязанностей предусмотрены штрафы и другие санкции. Это касается тех, кто не появляется по повестке или не сообщает изменения данных.

С началом полномасштабной войны с Россией мобилизация была продолжена, и она продолжает действовать. При мобилизации важно соблюдать все нормы и указания, чтобы поддерживать обороноспособность страны. Продолжительность мобилизации может изменяться в зависимости от ситуации на фронте и потребностей Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что юристы дали рекомендации, что делать, если без военной подготовки отправляют на передовую.

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