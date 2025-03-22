Мобилизация в Украине 2025: кого касается и сколько может длиться

Продолжительность мобилизации может изменяться в зависимости от потребностей Вооруженных Сил Украины.
В Украине с начала войны продолжается мобилизация. Под ее действие попадают граждане разных категорий, которые могут быть призваны к службе в армии. Мобилизация имеет свою продолжительность и производится по определенным условиям в зависимости от потребностей обороны страны.
Об этом рассказали в Министерстве обороны Украины.
Кто подлежит мобилизации в Украине
Мобилизация в Украине была введена с началом военных действий для обеспечения потребностей Вооруженных сил в человеческих ресурсах. Согласно закону, мобилизации подлежат определенные категории граждан, в том числе мужчины от 25 до 60 лет, имеющие соответствующее состояние здоровья и не пользующиеся отсрочкой.
Основные категории мобилизованных
- Мужчины от 25 до 60 лет, признанные годными к службе.
- Лица, не имеющие отсрочки и не забронированные на предприятиях.
Мобилизация лиц 18-25 лет
Граждане от 18 до 25 лет могут добровольно вступить на службу в армию, подписав контракт на военную службу.
Женщины на военном учете
Могут быть призваны добровольно для выполнения работ, относящихся к обороне государства.
Продолжительность мобилизации
Мобилизация может продолжаться в течение всего периода военного положения в Украине и время от времени может быть продолжена.
Обязанности граждан во время мобилизации
- Прохождение медосмотров и регистрация: Все мобилизованные должны появляться в ТЦК для осмотра и взятия на военный учет.
- Обеспечение имуществом для обороны: Граждане обязаны предоставлять свое имущество для нужд Вооруженных сил, за что государство обязуется возместить его стоимость.
- Регулярные медицинские осмотры: Все граждане, состоящие на учете, должны ежегодно проходить медицинское освидетельствование.
- Военный учет: Граждане должны постоянно иметь при себе военно-учетные документы и подавать изменения в течение семи дней в ТЦК.
Последствия нарушения
При неисполнении обязанностей предусмотрены штрафы и другие санкции. Это касается тех, кто не появляется по повестке или не сообщает изменения данных.
С началом полномасштабной войны с Россией мобилизация была продолжена, и она продолжает действовать. При мобилизации важно соблюдать все нормы и указания, чтобы поддерживать обороноспособность страны. Продолжительность мобилизации может изменяться в зависимости от ситуации на фронте и потребностей Вооруженных сил Украины.
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