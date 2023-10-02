Мобилизация в Украине: адвокат назвал единственный случай, когда повестка считается законно врученной

Что касается места вручения, то ее могут вручить где угодно.

Только личное получение повестки под подпись считается врученной по законным основаниям.

Об этом подчеркнул юрист Михаил Лобунько, передает 24 канал.

По его словам, осуществление оповещения военнообязанных могут быть работниками ТЦК и СП, работодателями и органами местного самоуправления.

"Сколько бы раз вы не слышали, что повестка может быть вручена другим лицам для передачи военнообязанному нужно понимать, что это ненадлежащее вручение, и в таком случае неприбытие в ТЦК и СП по данной повестке не создает никаких юридических последствий", — пояснил юрист.

Какие документы должны показать работники военкоматов:

служебное удостоверение, подтверждающее ее принадлежность к ТЦК и СП, которое должно содержать следующие сведения:

название органа, выдавшего удостоверение;

фамилия, имя, отчество лица, которому выдано удостоверение;

фотографию лица, которому выдано удостоверение;

служебное звание лица, которому выдано удостоверение;

номер и дата выдачи удостоверения;

подпись лица, выдавшего удостоверение.

Что касается места вручения, то, по словам юриста, ее могут вручить где угодно, поскольку никаким нормативно-правовым актом не урегулирован вопрос.

Напомним, ранее мы рассказывали об Е-реестре военнообязанных. Что нужно знать, какие данные будут в базе и смогут ли рассылать повестки онлайн – читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также: