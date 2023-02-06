Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Мобилизация в Украине: адвокат назвал критерии, по которым компании могут бронировать работников

Мобилизация в Украине: адвокат назвал критерии, по которым компании могут бронировать работников

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
2016
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Мобилизация в Украине: адвокат назвал критерии, по которым компании могут бронировать работников

Фото: ТСН.ua

Возможность забронировать сотрудников предоставили и частным компаниям

С 27 января действует новый порядок бронирования военнообязанных работников от мобилизации. Следовательно, предприятие может забронировать до 50% работников.

Об этом адвокат Андрей Новак рассказал в эфире "Завтрака с 1+1".

Он отметил, что возможность забронировать сотрудников предоставили и частным компаниям, не относящимся ни к оборонной сфере, ни к государственным учреждениям или организациям.

В частности, он назвал критерии, по которым компании могут бронировать работников:

  • это должны быть компании-крупные налогоплательщики;
  • поступления из-за границы в валюте должны быть не менее 32 млн евро;
  • средняя заработная плата должна быть на предприятии не ниже по региону за отчетный период;
  • компания должна иметь критическое значение для обеспечения нужд населенного пункта;
  • это могут быть резиденты Действие.

Адвокат добавил, что если повестку вручают забронированному работнику, он сразу показывает документ об этом. Если представители военкомата отпускают человека, или просят приехать в ТЦК для обновления учетных данных.

Напомним, начальник Управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, что повестки в публичных местах выдаются в первую очередь из-за необходимости обновления данных о мужчинах, не приходящих для этого в военкомат.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2016
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация