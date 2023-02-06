Мобилизация в Украине: адвокат назвал критерии, по которым компании могут бронировать работников

С 27 января действует новый порядок бронирования военнообязанных работников от мобилизации. Следовательно, предприятие может забронировать до 50% работников.

Об этом адвокат Андрей Новак рассказал в эфире "Завтрака с 1+1".

Он отметил, что возможность забронировать сотрудников предоставили и частным компаниям, не относящимся ни к оборонной сфере, ни к государственным учреждениям или организациям.

В частности, он назвал критерии, по которым компании могут бронировать работников:

это должны быть компании-крупные налогоплательщики;

поступления из-за границы в валюте должны быть не менее 32 млн евро;

средняя заработная плата должна быть на предприятии не ниже по региону за отчетный период;

компания должна иметь критическое значение для обеспечения нужд населенного пункта;

это могут быть резиденты Действие.

Адвокат добавил, что если повестку вручают забронированному работнику, он сразу показывает документ об этом. Если представители военкомата отпускают человека, или просят приехать в ТЦК для обновления учетных данных.

Напомним, начальник Управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, что повестки в публичных местах выдаются в первую очередь из-за необходимости обновления данных о мужчинах, не приходящих для этого в военкомат.

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