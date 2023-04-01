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Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, что не так с реестром "уклончантов"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, что не так с реестром "уклончантов"

За уклонение от мобилизации уже предусмотрена ответственность.

Представитель президента в Раде Федор Вениславский на днях ранее заявил, что в нашей стране может появиться список уклоняющихся.

Адвокат Максим Диковский прокомментировал это заявление, передает " Фокус ".

По его словам, появление реестра уклоняющихся от мобилизации лиц будет нарушать их права. В частности, потому, что речь идет о разглашении защищенных законодательством персональных данных.

"Даже если в украинское законодательство будут внесены соответствующие изменения, то, безусловно, ЕСПЧ признает это нарушением права на уважение частной жизни", — подчеркнул Диковский.

Адвокат объясняет, что для того, чтобы в Украине появился реестр "уклончан", должен быть не только отдельный законопроект, но и изменения закона о защите персональных данных.

"В подобном реестре нет нужды, ведь за уклонение от мобилизации уже предусмотрена ответственность — административная или даже уголовная", — говорит адвокат.

В то же время неявку в военкомат (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) после надлежащего получения повестки в Украине квалифицируют как уклонение от мобилизации.

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