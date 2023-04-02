Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, могут ли в скором времени призвать новые категории мужчин

В СМИ разгоняют сообщения о том, что новые категории мужчин могут мобилизовать в Украине в ближайшее время. Адвокат Тарас Никифорчук прокомментировал это.

В своем YouTube-канале он рассказал, что в Раде нет никаких законопроектов по теме внесения изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

По его словам, новые категории в Украине мобилизовывать не планируют. Кроме того, адвокат подчеркнул, что ТЦК не вправе отменять "бронь" военнообязанному.

"Хочу отметить, что в ТЦК они не имеют права никому отменять "бронь". Бронирование могут отменять только сверху, в Кабмине. Если у человека есть "бронь", он действует по срокам, никто вас забрать никуда никакого права не имеет", – объяснил Никифорчук.

Отметим, 7 февраля 2023 года Верховная Рада продлила на 90 дней действие военного положения и мобилизации. Поэтому массовая раздача повесток в Украине продлится минимум до 20 мая.

Следовательно, повестку вручать могут:

работники органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций;

должностные лица военного комиссариата и территориального центра комплектования;

руководители ЖЭКа, ОСМД.

Ранее адвокат объяснил, законно ли вручение повестки не по месту регистрации.

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