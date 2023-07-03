Мобилизация в Украине: адвокат объяснил нюансы с отсрочкой для тех, у кого есть родственников с инвалидностью

Юрист заверил, что "никакого смысла в изменениях нет", комментируя принятые Радой изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно изменениям в Законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не имеют права на отсрочку военнообязанные, у которых есть родственники с инвалидностью, если есть другие лица, которые по закону обязаны содержать таких родственников.

Принятые Верховной Радой изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в своем YouTube-канале прокомментировал адвокат Ростислав Кравец.

Он обратил внимание, что военнообязанный, у которого есть родственники с инвалидностью, не будет иметь права на отсрочку от мобилизации, если есть другие лица, которые по закону именно обязаны (а не просто имеют право) содержать таких родственников.

"Что же у нас говорит этот закон? Все эти обязанности у нас прописаны в Семейном кодексе. Не надо путать обязанности и права", – отметил Кравец.

Он пояснил, что в Семейном кодексе есть несколько статей, например глава 9 "Права и обязанности супругов по содержанию". Во всех статьях указано, что на содержание имеет право тот из супругов, который является нетрудоспособным, нуждается в материальной помощи при условии, что второй из супругов может оказывать такую помощь.

"В статьях Семейного Кодекса отмечено, что обязанность содержания есть только в случае необходимости и материальной способности лица содержать лицо с инвалидностью. Это касается и внуков, это касается и взаимных обязанностей и супругов, и детей", – рассказал адвокат.

Он снова подчеркнул, что не следует путать право и обязанность. Так, обязанность возникает только после соответствующего решения суда. Если такого решения суда нет, обязать человека никто не может.

"Поэтому даже если вы имеете двух военнообязанных сыновей, то оба из этих сыновей имеют право на отсрочку от мобилизации в случае, если у родителей или жены есть инвалидность", — добавил Кравец.

Он обратил внимание, что такие изменения не были внесены в "Закон об обязанности и военной службе" (ст. 26).

"Именно наличие родителей с инвалидностью I и II группы и жены является основанием для освобождения от службы. Поэтому в принципе никакого смысла в этих изменениях нет", — заметил юрист.

Что известно о сокращении перечня тех, у кого есть право на отсрочку

Напомним, 28 июня Верховная Рада приняла закон №9342, которым сократила перечень лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Так, в ряды ВСУ смогут мобилизовать даже тех мужчин, у которых есть родственники с инвалидностью.

Как пояснила адвокат Марина Бекало, право на отсрочку будут иметь военнообязанные, имеющие жену (супругу) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) с инвалидностью I или II группы, при условии, что они не имеют других трудоспособных родственников, обязанных их содержать.

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