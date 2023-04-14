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Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, при каких условиях снятые с учета могут выехать за границу

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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1304
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Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, при каких условиях снятые с учета могут выехать за границу

Фото: ТСН.ua

Адвокат рассказал, какие для этого нужно иметь с собой документы.

Снятые с военного учета военнообязанные украинцы могут уехать за границу.

Об этом адвокат Ростислав Кравец сказал в эфире канала "Киев" и уточнил, какие для этого нужно иметь с собой документы.

Адвокат уточнил, какие для этого нужно иметь документы.

"Вы берете военный билет, заключение военно-врачебной комиссии о том, что вы сняты с военного учета в связи с тем, что вы непригодны для военной службы, и спокойно едете на границу", — рассказал Кравец.

Также, по словам адвоката, с собой необходимо иметь загранпаспорт.

"Даже вот эти пограничники, не уважающие Конституцию, права человека и законы Украины, вас пропустят", — говорит юрист.

Напомним, во время общей мобилизации в Украине все мужчины от 18 до 60 лет принадлежат к военнообязанным и могут быть призваны в армию. Однако отдельные предприятия, имеющие особое значение для экономики во время войны, могут получить отсрочку для своих работников от мобилизации.

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Дата публикации
Просмотры
1304
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