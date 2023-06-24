Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, законно ли вручать повестку через родственников

В Украине во время военного положения и мобилизации повестки могут вручать в общественных местах, однако соответствующий документ человек должен получить лично, после чего поставить подпись.

Об этом рассказал адвокат Антон Маринич в комментарии РБК-Украина .

Эксперт отмечает, что вручение повесток военнообязанным через родственников не предусмотрено законодательством.

"Законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации устанавливает четкие требования к форме повестки, месту вручения и кругу лиц, которые могут их вручать. При том, на родственников или других близких лиц военнообязанного такие обязанности по вручению не возлагаются", – говорит специалист.

Однако, в таком случае, есть отдельные требования для призывников.

"Независимо от того, была ли получена повестка, призывник обязан прибыть в призывной участок в десятидневный срок со дня начала соответствующего очередного призыва на срочную военную службу", — объясняет адвокат.

Он резюмирует, что законодателем были приняты изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", в соответствии с которыми во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится.

Мобилизация в Украине

Скандальный начальник Одесского ТЦК (военнокомата) Евгений Борисов, попавший в коррупционный скандал из-за имения матери в Испании, выезжал за границу на законных основаниях.

Между тем власти Прикарпатья заявляют, что информация о запрете госпитализаций жителей области без согласования с территориальным центром комплектования не соответствует действительности.

Кроме того, в Украине хотят изменить законодательство, чтобы можно было бронировать от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.

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