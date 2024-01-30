Мобилизация в Украине: адвокат объяснила, как электронные повестки повлияют на увеличение судебных заседаний

Если в Украине будет введена система электронных повесток, это приведет к увеличению судебных разбирательств по их обжалованию.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщила адвокат Екатерина Онищенко.

"Диджитализация и введение единых реестров призывников в законодательстве была определена еще до начала полномасштабной войны. Вопрос диджитализации и оповещения граждан об обязательной явке в военкомат остается открытым, поскольку у нас телефонные карты продаются не по паспортам, наличие электронной почты у любого гражданина также не является обязательным", — подчеркнула Екатерина Онищенко.

Она также добавила, что по аналогии с судебными делами, когда граждане получают смс-повестку от суда, то если мы не сообщили суду свой номер телефона, это не говорит, что мы должным образом уведомлены о данном судебном заседании.

“То же касается диджитализации, вручения повесток. Если человек предоставит соответственно себя правильные документы – номер телефона, электронную почту, тогда ок. А кто будет проверять правильность телефонного номера? Поэтому считаю, что даже если будет введена диджитализация, возможность обжалования повесток в судебном порядке будет очень велика”, — подчеркнула адвокат.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский осудил "охоту" ТЦК на военнообязанных на улице и заявил, что на сегодняшний день есть все возможности для осовременивания мобилизационных процессов.

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