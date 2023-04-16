Мобилизация в Украине: адвокат проанализировал статью WP и рассказал нюансы

После "слива" секретных материалов Washington Post выпустил статью, в которой говорится, что война в Украине будет продолжаться как минимум до 2024 года.

Адвокат Тарас Никифорчук проанализировал, что прогнозируют наши западные партнеры по мобилизации в Украине.

По его словам, в настоящее время ни одна из сторон не имеет значительного преимущества на фронте. Он отмечает, что Украине не удастся получить все необходимое вооружение, так что существенного продвижения Сил обороны Украины не стоит ждать.

"Также очень важный момент связан с мобилизацией. Как говорится в этом документе, Украина будет вынуждена провести так называемую полную мобилизацию. Будет проведена та же полная мобилизация молодого населения. Сейчас, вы ведь знаете, не призывают украинцев в возрасте 18-27 лет", – говорит адвокат.

В Украине было две волны мобилизации: первая — в самом начале, когда брали в армию только людей с боевым опытом и мотивированных.

"В 2023 году мы почувствовали, что такое вторая волна мобилизации, где уже есть явные перекосы, явные нарушения прав граждан", — говорит адвокат.

Также он вспомнил ситуацию, когда мобилизовали отца пятерых детей.

"И дальше, если будет проходить так называемая третья волна мобилизации, я плюс-минус понимаю, что будет происходить. Все вот эти документы — справки, отсрочки, брони — это все не будет проходить. Просто будут брать всех подряд", — прогнозирует Никифорчук. .

Напомним, в Украине продолжается военное положение, а вместе с ним и мобилизация. Поэтому украинцам советуют подготовиться и иметь дома собранный чемодан с необходимыми вещами.

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