Мобилизация в Украине: адвокат рассказал, что грозит призывникам за неявку в военкомат

Граждане, подлежащие мобилизации, не могут силой забрать с улицы в военкомат.

Об этом адвокат АО "GRACERS" Станислав Полевой рассказал в интервью РБК.Украина.

По его словам, таких случаев сегодня немало.

"Предпочтительно подобные действия со стороны работников ТЦК и СП действительно носят характер незаконных. Однако Национальная полиция по обращению районных (городских) ТЦК и СП или органов СБУ осуществляет административное задержание (сроком не более чем на 3 часа) и доставку призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотрены статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — объясняет адвокат.

В частности, речь идет о том, что в случае отказа военнообязанного прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки к нему могут быть применены меры административного принуждения.

Отметим, адвокат рассказал, зачем мужчины призывного возраста ставят на учет.

Добавим, граждане Украины могут отказаться от получения повестки в военкомат. Сделать это можно, когда документ пытаются вручить неустановленные лица или те, кто не имеет надлежащих полномочий.

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