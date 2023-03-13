Мобилизация в Украине: адвокат рассказал детали прохождения военно-медицинской комиссии

Часть военнообязанных не может быть мобилизована по состоянию здоровья.

Адвокат Тарас Никифорчук рассказал, как украинцы проходят военно-врачебную комиссию после получения повестки и прибытия в ТЦК.

В частности, адвокат рассказал, с какими болезнями украинцев не принимают на службу в армию.

Никифорчук напомнил, что согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" под призыв в армию не подлежат военнообязанные, "признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровье сроком до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии)".

Адвокат заявил, что посмотри список болезней, с которыми людей не будут мобилизовать, его можно просмотреть по ссылке.

"Нужно понимать, что с некоторыми болезнями в мирное время вас никто не будет забирать. А вот в военное время могут полностью забрать на службу, потому что там написано "частично годное" или "годное в военное время", — пояснил эксперт.

Также он добавил, что необходимо брать с собой медицинские документы, указывающие на ту или иную болезнь, чтобы предъявить во время прохождения комиссии. Кроме того, во время прохождения комиссии нужно будет заполнить специальное заявление, в котором вы просите врачей учесть документы. Если документ игнорируют, вы можете отправить его копию "Укрпочтой".

"Независимо от того, какая болезнь у человека, последнее решение всегда принимает комиссия", — подчеркнул адвокат. Если военнообязанный не согласен с решением комиссии, он может обжаловать его в суде или высшей комиссии.

Ранее сообщалось, что украинским законодательством не запрещено вручение повесток во время мобилизации на улице. Но предварительно работники Территориального центра комплектации должны выяснить личность того, кто ее получает, ведь не все мужчины военнообязанны.

Кроме того, мы ранее информировали, в армию могут мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время часть студентов, которые учатся в украинских вузах, не подлежат мобилизации.

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