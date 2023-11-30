Мобилизация в Украине: Bloomberg узнала, почему Зеленский до сих пор не снизил предельный возраст призывников

Это беспокоит армейское руководство, которое хочет таким образом иметь возможность набирать больше новобранцев в ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский не желает подписывать законопроект, который Рада поддержала ровно полгода назад относительно снижения порога мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. При этом глава государства сталкивается со значительным давлением военных, требующих принять документ. Таким образом, они хотят привлечь в ряды ВСУ до 140 тысяч молодых новобранцев.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

"Призыв происходит с трудом"

План призыва большего количества украинских мужчин в армию лежит на столе президента Владимира Зеленского с июня. Лидер военного времени до сих пор не подвергался давлению со стороны военных и не подписывал его.

На прошлой неделе Зеленский обратился к своему правительству и высшему руководству с просьбой разработать более комплексный пакет, который бы лучше отвечал потребностям истощенной войной нации, которая готовится к следующей зиме боевых действий. Он вновь отложил одобренный украинским парламентом план по снижению призывного возраста во время войны для мужчин без военного опыта с 27 до 25 лет.

«Закон должен вступить в силу — парламент его полностью поддержал, — сказал в интервью Роман Костенко, член парламентского комитета по вопросам обороны. — Сейчас призыв происходит с трудом”.

Эта задержка разоблачает проблему заполнения украинских военных рядов, которая длится почти два года в конфликте, который, по словам главного генерала Зеленского, перешел в стадию противостояния. Хотя Москва имеет собственные проблемы с призывом в армию, затруднительное положение Украины ставит ее в потенциально невыгодное положение перед Россией, огромной страной, население которой составляет 143 миллиона, что более чем втрое превышает население довоенной Украины.

Почему Зеленский не подписывает закон

Нежелание Зеленского подписывать закон связано с его желанием увидеть четкий план того, чего его военные стремятся достичь с помощью призыва, как будут распределены новобранцы и как разработать ротацию для пробывших на поле боя 21 месяц, говорят люди, знакомые с ходом его мнений.

"Я ожидаю более тщательного анализа каждого из этих вопросов как со стороны правительства, так и со стороны военных и конкретных предложений", — сказал Зеленский в пятницу, 24 ноября, после встречи с военными руководителями.

Беспокойство военных

Но задержка вызывает беспокойство у военных. По их оценкам, этот закон предоставит офицерам, занимающимся призывной кампанией, доступ к дополнительным 140 000 потенциальным призывникам. Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный написал в эссе для The Economist от 1 ноября, что нынешние правила призыва содержат пробелы, позволяющие гражданам "уклоняться от своих обязанностей".

Генерал ссылался на призыв, охватывающий большинство украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, хотя предусматривает исключения для тех, кто младше 27 лет и не имеет опыта военной службы, если только они не пойдут добровольцами. Средний возраст солдата в украинской армии – более 40 лет.

40-летний Роман Костенко, также воюющий на юге Украины, говорит, что военные испытывают трудности после того, как длинные очереди в призывные пункты прошлого года уменьшились, а бойцы-добровольцы долгое время находятся на передовой.

Чувство мрачности

Даже когда страна охватила морозы, боевые действия не прекращаются. Российские войска продвинулись на удерживаемый Украиной город Авдеевка на востоке, в то время как значительная часть боевых действий на южном фронте в Запорожской области, где Киев стремился добиться успеха летом, зашла в тупик.

Сопротивление призыва в армию также формируется. По словам регионального чиновника, в центральной Украине, в Полтаве, в этом году призывная кампания принесла около 10 процентов запланированного количества призывников.

В случае, привлекшего внимание СМИ, мужчину, который перевозил детей на турнир по тхэквондо в Ужгороде на словацкой границе, забрали из его номера в мотеле и вручили повестку. Двух офицеров военкомата обвинили в избиении призывников в западном городе Тернополь.

Правительство не обнародует данные об эффективности призыва.

Последняя борьба за человеческие ресурсы совпадает с ощущением мрачного настроения, которое поселилось над Украиной, с контрнаступлением, которое принесло мало результатов, подпитывая ощущение, что война не закончится в ближайшем будущем. Добавьте к этому перспективу зимних ракетных ударов и беспокойство по поводу поставок от союзников, и политический расчет Зеленского становится сложнее.

“Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности, – сказал Владимир Фесенко, глава киевского исследовательского института “Пента”. — Это также может усилить настроения "мира любой ценой". Эта тенденция, хоть и не очень популярна, но уже есть и она может усилиться”.

Проблемы призыва

Призыв на военную службу имеет сложную историю с обеих сторон линии фронта, начиная по крайней мере с социальной напряженности, возникшей после вторжения Советского Союза в Афганистан в 1979 году, войны, которая помогла ускорить распад этой страны.

Президент Владимир Путин пытается избегать предположений, что страна планирует новую мобилизацию после того, как сотни тысяч россиян покинули страну после того, как в сентябре прошлого года он объявил, что 300 тысяч будут призваны на военную службу.

Поскольку Путин, вероятно, готовится к пятому президентскому сроку на выборах, запланированных на март, официальные лица умаляют предположение о том, что новый призыв может быть объявлен после голосования.

Кремлевские чиновники задались целью набрать в этом году до 400 000 солдат-контрактников. Бывший президент Дмитрий Медведев, являющийся сейчас заместителем председателя Совета безопасности России, заявил в октябре, что на сегодняшний день в ряды армии вступили 385 000 человек, причем ежедневно набирается до 1600 новобранцев.

Российские рекламные кампании опираются на "призывы к патриотизму", чтобы присоединиться к армии, а вдобавок к этому предлагают относительно высокий уровень военной зарплаты, которая может втрое превышать среднюю заработную плату.

Украинское военное руководство получило поддержку от союзников по расширению призыва. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в своей статье для The Telegraph в октябре призвал Киев привлекать больше молодых людей к победе в войне, сравнивая эти усилия с тактикой Кремля.

“Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь для будущего, – написал Уоллес. – Но дело в том, что Россия мобилизует всю страну скрыто”.

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