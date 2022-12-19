Мобилизация в Украине: будет ли усиление призыва после Нового года – в ВСУ объяснили

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о мобилизации сразу после начала полномасштабного вторжения России – 24 февраля. В настоящее время в Украине не планируется никаких волн мобилизации после Нового года. Планы призыва военнослужащих, как всегда, зависят от текущей обстановки на фронте.

Об этом на брифинге рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

По его словам, все показатели по количеству личного состава плановые, они просчитываются Генеральным штабом, мобилизация осуществляется планово.

"Говорить, что после Нового года будет очередная волна нельзя. Все влияющие факторы давно учтены. И тот фактор, что в России прошла мобилизация и по заявкам призвано от 200 до 300 тысяч граждан, все давно учтено. Сейчас мы работаем соответственно по плану и никаких волн не предвидится", — объяснил он.

Горбач подчеркнул, что мобилизация в Украине идет постоянно и планово.

"Возможно, будут какие-то корректировки в планах, но заранее все просчитано", — сказал он.

Мобилизация в Украине

Недавно в Министерстве обороны опровергли информацию о якобы новой волне мобилизации после Нового года. Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что продолжение мобилизации в Украине зависит от течения боевых действий. В Украине уже несколько раз мобилизацию продлевали на 90 дней. В последний раз она была продлена 21 ноября – на 90 дней.

Роман Горбач также подчеркнул, что в первую очередь в армию забирают лиц с опытом прохождения военной службы.

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что стране хватает людей на фронте и в терробороне, однако, если ВСУ и Минобороны констатируют, что ситуация изменилась, могут организовать доукомплектацию, о чем дополнительно сообщат.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что украинская армия хорошо укомплектована. Впрочем, Силы обороны нуждаются в оружии и военной технике.

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