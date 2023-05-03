Мобилизация в Украине: что делать, если повестки не вручали, а штраф за уклонение от мобилизации пришел

Что делать, если повестку не получали, нигде не расписывались, а штраф за уклонение от мобилизации пришел, читайте совет юристов в материале ТСН.ua

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что к нему обратился военнообязанный по вопросу штрафа за уклонение от мобилизации. По словам мужчины, он постоянно проживает по адресу регистрации. И хотя повестки ни разу не получал очень удивился, когда увидел в "Дии" сообщение, что открыто исполнительное внедрение в связи с взысканием штрафа за нарушение статьи 210 п. 1 КУоАП "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации" .

Адвокат напомнил, что повестка считается надлежащим образом врученной, если в ней есть личная подпись военнообязанного, который ее получил. Или повестка может быть вручена через администрацию предприятия, где работает военнообязанный.

В этом случае, как заявил адвокат: "если вам повестка нигде не вручалась, вы нигде не расписывались, то соответственно у вас есть все основания для обжалования таких штрафов".

"Я бы советовал его обжаловать..., чтобы в дальнейшем этот штраф не перерос уже в уголовное производство", — добавил юрист. Обжаловать штраф можно в течение 10 дней.

Обжаловать штраф советует адвокат Роман Симутин.

Как рассказывает Симутин, к нему обратилось "более десятка человек, в отношении которых вынесли постановления и штраф 1700 грн. И это при том, что большинство из них ни разу не получали повестки".

Как отмечает адвокат "сумма вроде и небольшая, но встает выбор: платить штраф или нет?" В случае, если вы платите штраф, то фактически признаете свою вину и согласитесь с правомерностью привлечения к ответственности. И после повторно вынесенного в течение года постановления придется оплачивать уже новый штраф в размере 5100 грн.

Далее, по словам адвоката, материалы будут переданы в полицию для возбуждения уголовного производства за уклонение от мобилизации, потому что по этим документам будет считаться, что вы дважды привлекались к админответственности.

Симутин советует, что для того, чтобы узнать, вынесли ли постановление и наложили штраф, нужно следить за Реестром исполнительных производств и «Дией", потому что исполнители тоже не всегда отправляют копии должнику.

В случае, если постановления вынесены, а повестку не вручали, единственный выход, как отмечает адвокат "обжаловать постановление ТЦК в суде и отменить".

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