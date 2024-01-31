Мобилизация в Украине: что говорят ВСУ об "охоте" ТЦК на мужчин

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что работники Центров комплектования и социальной поддержки ( ТЦК и СП) обязаны действовать согласно действующему законодательству, его приказам и требованиям.

Об этом он сказал в комментарии "24 Каналу".

Тимочко отметил, что работники ТЦК и СП — это в основном люди, которые уже воевали на фронте или ограниченно пригодны для военной службы в рядах регулярной армии. У них есть процедура вручения повесток и они действуют по ней.

"Если есть необходимость это отменить, тогда это нужно делать на законодательном уровне. Пока что четких определений и правил для общества, что для военных (нет – ред.). Это уже можно было давно сделать, прописать порядки и соблюдать их", – подчеркнул он.

По словам военного, в случае одобрения народными депутатами изменений в законопроект о мобилизации, работа территориальных центров комплектования и социальной поддержки могла бы претерпеть трансформацию, что устранило бы все претензии, возникшие в обществе.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание, чтобы сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки не осуществляли "вылов" людей на улицах и не вручали им повестки.

"С одной стороны президент считает так, как должно быть комфортно для населения, а с другой стороны, говорится о том, что сейчас не изменены процедуры. Работники центров комплектования обязаны действовать в соответствии с действующим законодательством", — прокомментировал Тимочко.

Введение новых законов о проведении мобилизации может привести к урегулированию многих спорных вопросов, включая проблемы, связанные с деятельностью территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Меня очень удивляет, почему многие наши политики пытаются понравиться уклонистам. Человек, который уклоняется от обязанности защищать страну, отказывающийся быть честным со страной или с армией, так же будет нечестен и с вами, политиками. Где гарантии, что люди, каким вы сегодня пытаетесь понравиться, завтра за вас проголосуют? А вот вред для страны вы уже делаете", — отметил Иван Тимочко.

Напомним, полицию обязали задерживать и доставлять в ТЦК – изменения в мобилизацию-2024.

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