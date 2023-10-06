Мобилизация в Украине: что нельзя делать работникам ТЦК во время вручения повестки

В ТЦК рассказали о правилах вручения повестки работникам и напомнили, что им категорически запрещено делать.

Об этом рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью "Телеграфу".

Он отмечает, что работник имеет право вручать повестку на улице, однако нельзя применять силу к военнообязанному. Приглашение в военкомат также действительно только в случае вручения лично.

Что нельзя делать работникам ТЦК при вручении повестки:

Передавать повестку через родственников и знакомых

Применение силы или удержание человека

Забирать документы, телефон, заходить на приватную территорию без полиции и основания.

По его словам, пока нет планов изменять принцип выдачи повесток.

"Прежде всего, если повестки посылать через "Действие", то все граждане должны иметь смартфон — что далеко не так. Также можно удалить сообщение или приложение", — пояснил эксперт.

Он отметил, что для того, чтобы ввести е-повестки, нужно сначала внести изменения в законодательство.

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