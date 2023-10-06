Мобилизация в Украине: что нельзя делать работникам ТЦК во время вручения повестки

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация.
В ТЦК рассказали о правилах вручения повестки работникам и напомнили, что им категорически запрещено делать.
Об этом рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью "Телеграфу".
Он отмечает, что работник имеет право вручать повестку на улице, однако нельзя применять силу к военнообязанному. Приглашение в военкомат также действительно только в случае вручения лично.
Что нельзя делать работникам ТЦК при вручении повестки:
- Передавать повестку через родственников и знакомых
- Применение силы или удержание человека
- Забирать документы, телефон, заходить на приватную территорию без полиции и основания.
По его словам, пока нет планов изменять принцип выдачи повесток.
"Прежде всего, если повестки посылать через "Действие", то все граждане должны иметь смартфон — что далеко не так. Также можно удалить сообщение или приложение", — пояснил эксперт.
Он отметил, что для того, чтобы ввести е-повестки, нужно сначала внести изменения в законодательство.
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