Мобилизация в Украине: что грозит мужчинам, уехавшим из Украины во время призыва

Во время мобилизации выезд мужчин за пределы страны ограничен.

Адвокат Богдан Пересада разъяснил, что угрожает мужчинам, которые выехали из Украины во время мобилизации и не вернулись.

По словам адвоката, в случае введения в Украине военного состояния пропуск водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов, гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд ВСУ, других военных формирований, а также население Украины через государственную границу осуществляется при наличии соответствующих решений о выезде за пределы Украины. При этом такие граждане должны соблюдать правила пересечения государственной границы Украины.

Также читайте Подрыв ГЭС: в Херсонской области мелеют акватории местных нацпарков

Правила выезда граждан Украины за границу регулируются Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 г. №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Адвокат добавляет, что во время военного положения граждане могут непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы. К тому же должно быть наличие соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

"При этом в случае превышения срока пребывания за границей соответствующая военная администрация или Мининфраструктура отменяет свое решение о выезде за пределы Украины соответствующего лица. Ничего другого этим пунктом не предусмотрено", – рассказал он.

Также согласно п. 22 ст. 92 Конституции Украины исключительно законами Украины определяются основы гражданско-правовой ответственности, деяния, являющиеся преступлениями, административными или дисциплинарными правонарушениями и ответственность за них. Это означает, что только Законом может быть предусмотрено, что это или иное действие является административным или уголовным правонарушением, а также ответственность за нарушение.