Мобилизация в Украине: депутаты хотят освободить от призыва еще одну категорию мужчин

Еще одну категорию мужчин хотят освободить от призыва
Верховная Рада приняла законопроект, которым депутаты хотят расширить список украинцев, не подлежащих мобилизации.
Речь идет о работниках Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которых хотят освободить от проходящей в Украине мобилизации.
Кого хотят освободить от мобилизации
Изменения планируется внести в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", они предусматривают, что работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации.
Инициатива внести изменения принадлежит представителям Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.
Из-за неурегулированости вопроса военнообязанные представители ГСЧС подлежат мобилизации. Депутаты считают, что указанным лицам необходимо предоставлять отсрочку от службы, потому что призыв в армию этой категории мужчин негативно отражается на выполнении рабочих задач.
Чтобы изменения вступили в силу, законопроект еще предстоит принять во втором чтении и направить на подпись Президенту Украины.
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