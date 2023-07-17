Мобилизация в Украине: депутаты хотят освободить от призыва еще одну категорию мужчин

Верховная Рада приняла законопроект, которым депутаты хотят расширить список украинцев, не подлежащих мобилизации.

Речь идет о работниках Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которых хотят освободить от проходящей в Украине мобилизации.

Кого хотят освободить от мобилизации

Изменения планируется внести в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", они предусматривают, что работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям не будут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации.

Инициатива внести изменения принадлежит представителям Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

Из-за неурегулированости вопроса военнообязанные представители ГСЧС подлежат мобилизации. Депутаты считают, что указанным лицам необходимо предоставлять отсрочку от службы, потому что призыв в армию этой категории мужчин негативно отражается на выполнении рабочих задач.

Чтобы изменения вступили в силу, законопроект еще предстоит принять во втором чтении и направить на подпись Президенту Украины.

Читайте также: