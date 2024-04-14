Мобилизация в Украине: действительно ли электронные повестки будут рассылать уже в апреле – объяснение юриста

Юрист рассказала, правда ли, что уже с апреля повестки будут рассылать в электронном виде.

Адвокат Мария Левченко пояснила, что законопроект №10062 об электронном кабинете военнообязанного, который недавно подписал президент Владимир Зеленский, не имеет никаких условий по отправке военнообязанному повестки через электронный кабинет.

Об этом говорится в Telegram-канале адвокатского бюро "Дама в законе".

"И с подписанием этого законопроекта не начинается процесс рассылки электронных повесток, как отмечают в некоторых источниках", — говорит Левченко.

Адвокат объяснила, что в законопроекте №10062 описываются моменты, которые будут действовать по поводу формирования реестра призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, там расширен перечень данных, которые будут вноситься.

Мария Левченко также ответила, будут ли вносить информацию о женщинах в этот реестр.

"Все граждане, попадающие в этот реестр, в возрасте от 18 до 60 лет, и которые не являются военнообязанными, призывниками или резервистами, то их данные будут удаляться. Потому что у нас закон действует еще с 2017 года. И в третьей статье этого закона прописана процедура удаления всех данных людей, не имеющих отношения к военнообязанным или резервистам", — резюмировала адвокат.

Напомним, нардеп разъяснил норму о военном учете украинцев за рубежом – почему так, как военнообязанные должны уточнить свои данные.

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