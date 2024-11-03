Украине нужно мобилизовать 500 тысяч человек - депутат

В условиях сложившейся ситуации на фронте нужно провести мобилизацию 500 тысяч граждан.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Прямой" народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.

По его словам, после принятия закона об усилении мобилизации в мае его темпы были нормальными, но в сентябре они снизились. По словам Костенко, планировали призвать 200 тысяч человек, но, по его мнению, недостаточно.

Он также напомнил, что в декабре 2023 года эксглавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что в армию нужно призвать 500 тысяч человек. Депутат считает, что это будет верным решением.

«Учитывая те цифры, которые есть, и учитывая, какие нам нужно пополнение, я все-таки больше соглашаюсь с ним (с Залужным — ред.) и считаю, что такая цифра более актуальна, чем то, сколько мы набираем», — заявил Костенко.

Напомним, военный офицер бригады "Рубеж" Максим Таран заявил, что мобилизация в Украине неэффективна и требует срочных кардинальных изменений. Он подчеркнул, что система комплектования военных не отвечает современным потребностям. В Минобороны считают, что добровольческая мобилизация не может полностью заменить работу терцентров, сталкивающихся с трудностями в достижении мобилизационных целей.

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