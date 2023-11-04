Мобилизация в Украине: эксперт спрогнозировал, какие изменения возможны в ближайшее время

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный хочет коренным образом изменить систему учета военнообязанных в Украине благодаря единому электронному реестру. Скорее всего будут пересмотрены критерии непригодных и ограниченно пригодных.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

Он говорит, что сегодня даже военкоматы не могут сказать, сколько у нас всего военнообязанных в стране.

"Я уже не говорю по категориям. Поэтому нужно начать с учета, вести его и смотреть на реальные цифры мобилизационного ресурса. Второе — это категории. Скорее всего, будут пересмотрены критерии непригодных и ограниченно пригодных. Последние могут быть мобилизованы", — рассказал Олег Жданов.

Эксперт прогнозирует, что учитывая это, в Украине может быть изменен перечень специальностей, которые могут получить бронирование.

"У нас есть много чиновников и все они автоматически получили его на своих местах. И только те, кто добровольно пошел к военкоматам, стали в ряды Вооруженных сил. Остальные продолжают работать на своих штатных местах. Надо откорректировать это законодательно для того, чтобы министерство и ведомство оптимизировали организационную штатную структуру, что может дать определенное количество людей, с которых будет снята бронь и которых можно будет мобилизовать», — рассказал Олег Жданов.

Тем временем военкомы не спешат выдавать полные списки состоящих у них на учете. Ведь они упускают возможность коррупционной составляющей.

“Также поднимался вопрос, чтобы военно-врачебные комиссии пересмотрели выдачу всех справок – ограниченно годный, непригодный. Теперь нужно пересматривать, потому что никто не уверен, что все эти люди отвечают тому или иному критерию. А там сотни тысяч людей получили эти справки», – говорит Олег Жданов.

Что предшествовало

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект (№10062), предусматривающий, что Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов станет электронным.

Мобилизация в Украине

В Украине заговорили об усилении мобилизации, чтобы пополнить резервы для противостояния врагу, имеющему значительное преимущество в живой силе.

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