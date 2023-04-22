Мобилизация в Украине: еще одна категория мужчин может уехать за границу во время войны

На период военного положения в Украине мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу, однако это касается не всех лиц призывного возраста. К примеру, в случае признания мужчины непригодным к службе его могут снять с военного учета. Именно они имеют право на пересечение границы во время войны.

Об этом рассказал глава адвокатского объединения "Портной и партнеры", адвокат Ростислав Кравец в эфире телеканала "Киев".

По словам адвоката, такая категория мужчин имеет право на пересечение границы во время войны. Чтобы выезд за границу, мужчинам нужно иметь с собой военный билет, заключение военно-врачебной комиссии, подтверждающий непригодность к службе при определенных обстоятельствах, и загранпаспорт.

В случае отказа они могут обратиться в суд с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими их снятие с военного учета.

Кто из украинцев имеет право проходить военную службу только добровольно

признанные в установленном порядке лица с инвалидностью;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие больного ребенка (тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые псих I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени), или ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи (это должно подтверждаться документом, выданным врачебно-консультативной комиссией);

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

Добавим, в связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина в частности, предусмотренные статьей 53 Конституции Украины, которая касается права на образование.

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