Мобилизация в Украине: если человека без предварительной подготовки отправляют на войну, куда обращаться

Что делать, если отправили на фронт без подготовки

Мобилизация и общевойсковая подготовка военных без боевого опыта

Во время общей мобилизации военнообязанные мужчины, не имеющие военного опыта, должны перед отправкой на войну пройти подготовку. По словам адвоката Дмитрия Матвийчука, в Украине минимальная базовая общевойсковая подготовка военных без боевого опыта длится месяц. Подготовка военного на более сложные специальности может занять еще 30-45 дней. Суммарно военнообязанный может проходить подготовку в учебных центрах более двух месяцев.

Бывают случаи, когда новобранца сразу отправляется на фронт без подготовки.

Куда обращаться, если отправили на фронт без подготовки

По словам Матвийчука согласно статье 29 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», мобилизованные граждане, не проходившие военную службу, должны пройти обучение.

«Если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передовую, вы должны сообщить об этом на телефоны горячей линии Министерства обороны», – подчеркивает адвокат. Номера горячей линии Минобороны куда можно обращаться – 0-800-500-410, 0-800-500-442 и 044-454-44-99. Во время обращения мобилизованный должен сообщить имя и фамилию, номер воинской части, в которую его направили, а также какой именно территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) отправил.

«В том случае, если это не помогло, нужно писать рапорт на командира своей воинской части или командира центра комплектования, чтобы отправили на прохождение подготовки, — объяснил адвокат.

Если и после этого не отправляют в учебный центр, нужно обращаться в военную службу правопорядка, военную прокуратуру, Генштаб и Министерство обороны, руководствуясь статьей 425 Уголовного кодекса Украины «Небрежное отношение к военной службе».

Если мобилизованный отправляется на фронт по конкретной специальности, но без соответствующей подготовки, то он имеет право отказаться от выполнения приказа. «К примеру, военный не проходил специальной подготовки по работе со взрывчаткой, а ему поступил приказ заменять участок. Необходимо официально сообщить о невозможности выполнения приказа, найти свидетелей и подать рапорт, – отметил Дмитрий Матвийчук.

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