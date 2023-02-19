Мобилизация в Украине: Гуменюк рассказала о пробелах в законодательстве

Законодательство Украины в основном опирается на повышенное сознание граждан. На сегодняшний день оно не столь совершенно, чтобы на 100% сформировать необходимый ресурс.

Об этом в эфире программы "Свобода LIVE" сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, каждый гражданин призывного возраста должен быть настолько осознанным, чтобы времени приходить в территориальный центр комплектования.

"Однако в реальности это не всегда так. В идеале каждый гражданин страны мобилизационного возраста должен периодически приходить в местный центр комплектования, обновлять информацию о себе, проживать по месту регистрации и, получив повестку, явиться в военкомат", — считает Гуменюк.

Она также добавила, что многие не проживают по месту регистрации, поэтому и не бывают там долгое время. Многие из них избегают этого целенаправленно. Поэтому есть пробелы в законодательстве. Впрочем, отмечает Гуменюк, есть план мобилизационного ресурса.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона также сообщила, что в Черном море Россия по состоянию на утро 19 февраля держит 9 кораблей, среди которых есть ракетоносители. Суммарный залп "Калибров" – 8 ракет.

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