Мобилизация в Украине: как будет работать е-кабинет призывника — нардеп рассказал

Когда будет действовать е-кабинет призывника, тогда не нужно будет идти ТЦК или ЦНАП, чтобы обновить данные военнообязанного.

Об этом рассказал нардеп Вадим Ивченко, член Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке в интервью Telegraf.

"Вот у тех, у кого нет, как они обходятся без "Действия"? Носят с собой физические документы: права, паспорт. И здесь возникает вопрос выбора украинцев, которые должны соблюдать закон о военном учете: что они должны сделать? Обновить свои данные "Для этого есть возможность прийти в ТЦК, прийти в ЦНАП или сделать это через электронный кабинет. Вы обновите свои данные, где вы проживаете, а дальше уже ТЦК будут смотреть по комплектности", — рассказал он.

Он объяснил, если, например, не будет хватать 100 тысяч человек на штурмовые бригады, значит, они будут набирать 100 тысяч туда. Если не хватает 20 тысяч человек на ПВО, значит, туда.

"А другие, например, будут заниматься внедрением кибербезопасности для обеспечения эффективности работы ВСУ. То есть будут выделять людей по необходимости на каждый вид Вооруженных сил", — отметил он.

Напомним, ранее в Минцифри ответили, будут ли у "Действия" сервисы, связанные с мобилизацией.

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