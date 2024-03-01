Мобилизация в Украине: как доказать работодателю факт призыва на службу и могут ли уволить человека

Могут ли уволить с работы человека, вступившего в ряды ВСУ.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Юристы рассказали, что документом, который подтверждает призыв и прохождение военной службы военнослужащим, есть военный билет, в котором в соответствующих разделах проставляются служебные отметки.

Об этом говорят в Ассоциации юристов Украины.

Также документами, подтверждающими призыв военнообязанных на военную службу во время мобилизации, могут быть справка о призыве военнообязанного на военную службу, выданная военным комиссариатом или воинской частью, а для резервистов — выписка из приказа или справка о причислении к воинской части, которые выдает военная часть.

Соответствующие документы могут выдаваться и семьям военнообязанных и резервистов для предъявления их по месту требования.

Могут ли уволить работника во время военной службы

Законодательством запрещено увольнять работника, призванного на военную службу или мобилизованного.

Нарушение этого положения может служить основанием для привлечения руководителя предприятия к ответственности по ст. 172 УК Украины "Грубое нарушение законодательства о труде".

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 34 до 51 тыс. грн или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, или исправительные работы сроком до двух лет.

Заработная плата начисляется мобилизованному работнику в том же порядке, что и до мобилизации. Если работодатель прекратил начисление зарплаты, работник может обратиться с жалобой в Гоструда, которая проведет проверку, а также обратиться в суд с иском.

Напомним, военный высказался о мужчинах, которые еще не вступили в ВСУ и не воюют на фронте (видео).

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