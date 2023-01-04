Мобилизация в Украине: как изменили правила учета военнообязанных в 2023 году

Постановлением от 30 декабря 2022 г. № 1487 правительство Украины утвердило новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Подавать сведения о себе для военкомата в 2023 году можно будет через "Дію". Также в постановлении прописано взаимодействие между Единым государственным реестром военнообязанных и другими государственными базами данных. Таким образом, свежие данные о призывнике будут автоматически стекаться к военным.

Дипломатические ведомства должны будут вести учет находящихся в другом государстве украинцев.

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Принимать на работу или обучение военнообязанного могут только после предъявления им актуального военного билета (в том числе через "Дію") или постановки на военный учет.

Постановлением регулируются обязанности работодателей. Если гражданин Украины военнообязанный, его могут взять на работу только в случае предоставления действительного военного билета. В случае, если на рабочее место придет повестка, руководитель учреждения должен сообщать об этом работнику.

Рабочие центров занятости должны будут представлять информацию обо всех безработных, подпадающих под категорию военнообязанных.

Женщины по медицинским специальностям после получения временное удостоверение военнообязанного, должны явиться в военкомат в течение 7 дней.

Для сверки данных о призывниках сотрудники военного комиссариата смогут совершать домовый обход, санкционируемый местными властями (мэром, сельским или поселковым председателем).

Основные правила постановления определяют порядок учета, получения повестки, смену места жительства, прохождение военно-врачебной комиссии:

Состоять на военном учете по зарегистрированному месту жительства, учебы или работы, или на консульском учете в зарубежных дипломатических учреждениях Украины (в случае пребывания за границей).

Появляться в военкомате согласно времени, указанному в повестке. Игнорирование вызова наказывается административным или уголовным наказанием вплоть до заключения на срок от трех до пяти лет.

Не менять место жительства во время действия военного положения, предварительно не получив разрешение руководителя местного ТЦК.

Вовремя осуществлять медицинское освидетельствование и лечение согласно решению военно-врачебной комиссии.

Исполнять обязанность перед государством (речь о прохождении подготовки и военной службы, даже в резерве).

Лично прибывать в военкомат, чтобы сняться с учета, захватив паспорт гражданина Украины и военно-учетные документы.

Зарегистрироваться в ТЦК после смены места жительства, срок – до семи дней.

Сообщать об изменениях персональных данных в семидневный срок работникам военкомата.

Регулярно сверять личные данные в ТЦК не менее одного раза в пять лет.

Каждый год до 1 октября подавать данные о праве на отсрочку.

Персонально появляться в военкомате, если повестка не пришла. Через десять дней после начала очередного призыва на срочную военную службу, определенного указом Президента Украины, граждане должны самостоятельно прибыть в ТЦК.

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