Мобилизация в Украине: как изменятся правила вручения повесток

ТЦК СП смогут вручать повестки, независимо от места их пребывания на военном учете и независимо от места регистрации.

В Украине был внесен ряд изменений в процесс всеобщей мобилизации. В частности, новшества коснулись аспектов призыва и вручения повесток.

О том, что именно изменится, говорится в материале РБК-Украина.

Одним из главных новшеств стало то, что представители ТЦК СП смогут вручать повестки независимо от места их пребывания на военном учете и независимо от места регистрации. Это свидетельствует о том, что теперь получить повестку можно исключительно в регионе вашего места регистрации.

ТЦК и СП могут осуществлять оповещения:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период

на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период.

В то же время у призывников возникают разногласия между оповещениями и повестками. В чем их разница?

Уведомление – это сообщение о том, что военнообязанный мужчина должен стать на учет или уточнить свои данные в ТЦК СП. Обычно это связано с обновлением данных и формированием резерва.

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Повестка – это конкретный документ, касающийся конкретного лица и устанавливающий ему обязанность прибыть в ТЦК и СП. Это может быть осуществлено для:

уточнение данных

прохождение ВЛК

призыва на срочную военную службу

мобилизации в конкретную воинскую часть

То есть уведомление не обязывает личность призывного возраста к определенным действиям, тогда как игнорирование повестки влечет юридические последствия. В частности, на военнообязанном случае игнорирования составляют административный протокол. Сделать это может любой ТЦК СП независимо от вашего местожительства или регистрации.

"Отныне, если лицу, состоящему на учете, к примеру, в Киеве, вручат повестку в Ужгороде, а такое лицо не явится, то руководитель Ужгородского ТЦК и СП будет иметь полное право наложить на лицо административное взыскание", — пояснил юрист Владислав. Юрчак в комментарии "24 канала".

Мобилизация в Украине

Руководитель территориального центра комплектования Сумской области Бурини Сергей Павлов рассказал, что вручить повестку могут где угодно, в законе не прописано, где запрещается их раздавать. Однако некоторые военнообязанные мужчины придумывают новые схемы, чтобы избежать мобилизации.

Утром 30 апреля в Сети распространили видеозадержание мужчины людьми в камуфляже в Ивано-Франковске. Пользователи предположили, что это работа работников территориального центра комплектования и соцподдержки. Впрочем, это не так.

Вызов в военкомат может получить кто-то из родственников, постоянно проживающий с военнообязанным и которому уже исполнилось 18 лет.

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