Мобилизация в Украине: как изменятся правила вручения повесток

ТЦК СП смогут вручать повестки, независимо от места их пребывания на военном учете и независимо от места регистрации.
В Украине был внесен ряд изменений в процесс всеобщей мобилизации. В частности, новшества коснулись аспектов призыва и вручения повесток.
О том, что именно изменится, говорится в материале РБК-Украина.
Одним из главных новшеств стало то, что представители ТЦК СП смогут вручать повестки независимо от места их пребывания на военном учете и независимо от места регистрации. Это свидетельствует о том, что теперь получить повестку можно исключительно в регионе вашего места регистрации.
ТЦК и СП могут осуществлять оповещения:
- на военную службу по призыву лиц офицерского состава
- на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период
- на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период.
В то же время у призывников возникают разногласия между оповещениями и повестками. В чем их разница?
Уведомление – это сообщение о том, что военнообязанный мужчина должен стать на учет или уточнить свои данные в ТЦК СП. Обычно это связано с обновлением данных и формированием резерва.
Повестка – это конкретный документ, касающийся конкретного лица и устанавливающий ему обязанность прибыть в ТЦК и СП. Это может быть осуществлено для:
- уточнение данных
- прохождение ВЛК
- призыва на срочную военную службу
- мобилизации в конкретную воинскую часть
То есть уведомление не обязывает личность призывного возраста к определенным действиям, тогда как игнорирование повестки влечет юридические последствия. В частности, на военнообязанном случае игнорирования составляют административный протокол. Сделать это может любой ТЦК СП независимо от вашего местожительства или регистрации.
"Отныне, если лицу, состоящему на учете, к примеру, в Киеве, вручат повестку в Ужгороде, а такое лицо не явится, то руководитель Ужгородского ТЦК и СП будет иметь полное право наложить на лицо административное взыскание", — пояснил юрист Владислав. Юрчак в комментарии "24 канала".
Мобилизация в Украине
Руководитель территориального центра комплектования Сумской области Бурини Сергей Павлов рассказал, что вручить повестку могут где угодно, в законе не прописано, где запрещается их раздавать. Однако некоторые военнообязанные мужчины придумывают новые схемы, чтобы избежать мобилизации.
Утром 30 апреля в Сети распространили видеозадержание мужчины людьми в камуфляже в Ивано-Франковске. Пользователи предположили, что это работа работников территориального центра комплектования и соцподдержки. Впрочем, это не так.
Вызов в военкомат может получить кто-то из родственников, постоянно проживающий с военнообязанным и которому уже исполнилось 18 лет.
Читайте также:
- В Киеве на станции метро обнаружили труп у турникетов: что произошло
- Россия построила мощные укрепления в ожидании украинского контрнаступления – разведка Британии
- "Начинает отползать": Лукашенко стал проблемой для Путина — бывший спичрайтер Кремля