Мобилизация в Украине: как обновить свои данные без визита в ТЦК

Военнообязанные украинцы смогут обновить свои данные не только в военкомате.

Народная депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз пояснила, что после вступления в силу принятого закона о мобилизации военнообязанные смогут обновить свои данные без визита в военкомат.

Об этом она рассказала в интервью NV.

В частности, это можно сделать через ЦНАП или через электронный кабинет, когда он заработает.

"Можно обновить свои военно-учетные данные через ЦНАП, где вам никто не будет вручать повестку. Вы просто обновляете свою контактную информацию, персональные данные. Можно обновить через электронный кабинет, когда он заработает, дистанционно", — заявила Фриз.

Нардепка также подчеркнула, что повестки через электронный кабинет гражданам Украины вручать не будут. Повестки будут вручаться физически или отправлять по почте.

Также Фриз сообщила, что возможность обновления данных непосредственно в ТЦК и СП сохранится.

Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла в целом законопроект о мобилизации. Он вступит в силу через месяц после подписания его президентом Владимиром Зеленским. Какие основные нормы содержат текст, какие изменения ожидают военнообязанные и какие наказания будут применяться для уклонистов — читайте в материале ТСН.ua.

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