Во время прохождения военно-врачебной комиссии в Украине иногда возникают неправильные выводы по военнообязанным.

В Украине во время прохождения ВЛК иногда возникают неправильные выводы врачей о состоянии здоровья военнослужащего.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Артема Крикуна-Труша.

По его словам, мобилизация закрывает одну главную проблему — план. Поэтому при прохождении ВЛК нередко возникают ошибочные выводы врачей о состоянии здоровья военнослужащих. И происходит это из-за потенциального конфликта, возникающего между руководителем военкомата и командиром, который формирует запрос в территориальный центр комплектования.

Командир, как отмечает адвокат, нуждается в мотивированных людях. Однако ТЦК найти таких трудно, поскольку многие годы система с обновлением данных в военкоматах не работала как следует. И тогда центры просто пытаются закрыть план.

“В военкоматах, которым главное просто план закрыть, сейчас ВЛК происходит так: ты приходишь, сидит пара-тройка врачей. На тебя поверхностно посмотрели: "Здорово? Жалоб нет?". И даже ответ их не интересует. Все – подходящий”, – говорит адвокат Артем Крикун-Труш.

Однако обжаловать выводы ВЛК – можно. Для этого необходимо подать заявку в центральную ВЛК. В нем указывается причины пересмотра постановления. К заявлению нужно добавить документы военно-врачебной комиссии и результаты предварительных медобследований.

Обжалуются выводы в порядке в рамках административного судопроизводства.

Напомним, что на военную кампанию Украина тратит 130 млрд грн в месяц, а доходы государства составляют всего 80 млрд грн.

Читайте также: