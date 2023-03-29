Мобилизация в Украине: как проходит комиссия и можно ли обжаловать ошибочное решение ВЛК

Во время прохождения военно-врачебной комиссии в Украине иногда возникают неправильные выводы по военнообязанным.
В Украине во время прохождения ВЛК иногда возникают неправильные выводы врачей о состоянии здоровья военнослужащего.
Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Артема Крикуна-Труша.
По его словам, мобилизация закрывает одну главную проблему — план. Поэтому при прохождении ВЛК нередко возникают ошибочные выводы врачей о состоянии здоровья военнослужащих. И происходит это из-за потенциального конфликта, возникающего между руководителем военкомата и командиром, который формирует запрос в территориальный центр комплектования.
Командир, как отмечает адвокат, нуждается в мотивированных людях. Однако ТЦК найти таких трудно, поскольку многие годы система с обновлением данных в военкоматах не работала как следует. И тогда центры просто пытаются закрыть план.
“В военкоматах, которым главное просто план закрыть, сейчас ВЛК происходит так: ты приходишь, сидит пара-тройка врачей. На тебя поверхностно посмотрели: "Здорово? Жалоб нет?". И даже ответ их не интересует. Все – подходящий”, – говорит адвокат Артем Крикун-Труш.
Однако обжаловать выводы ВЛК – можно. Для этого необходимо подать заявку в центральную ВЛК. В нем указывается причины пересмотра постановления. К заявлению нужно добавить документы военно-врачебной комиссии и результаты предварительных медобследований.
Обжалуются выводы в порядке в рамках административного судопроизводства.
Напомним, что на военную кампанию Украина тратит 130 млрд грн в месяц, а доходы государства составляют всего 80 млрд грн.
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