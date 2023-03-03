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Мобилизация в Украине: какие документы должно показать лицо, которое вручает повестку

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
679
Время на прочтение
1 мин
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Мобилизация в Украине: какие документы должно показать лицо, которое вручает повестку

Фото: ТСН.ua

В Украине продолжается всеобщая мобилизация.

Перед тем, как вам хотят вручить повестку – вы вправе спрашивать у уполномоченного лица предоставить его документы, прежде чем показать свои.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Полиция продолжает останавливать граждан 18-60 лет для проверки документов и вручения повесток для уточнения учетных данных.

Как отметили в Министерстве юстиции Украины, граждане имеют полное право спрашивать у уполномоченного лица предоставить какие-либо его документы, прежде чем показать свои.

По просьбе уполномоченного лица должно предоставить:

  • Служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий его принадлежность к подразделению, определенному в приказе коменданта.
  • Копия приказа коменданта, которым определены подразделения, имеющие право на проверку документов.
  • Указать основание для проверки документов.

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Дата публикации
Просмотры
679
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