Мобилизация в Украине: какие документы должно показать лицо, которое вручает повестку

В Украине продолжается всеобщая мобилизация.
Перед тем, как вам хотят вручить повестку – вы вправе спрашивать у уполномоченного лица предоставить его документы, прежде чем показать свои.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Полиция продолжает останавливать граждан 18-60 лет для проверки документов и вручения повесток для уточнения учетных данных.
Как отметили в Министерстве юстиции Украины, граждане имеют полное право спрашивать у уполномоченного лица предоставить какие-либо его документы, прежде чем показать свои.
По просьбе уполномоченного лица должно предоставить:
- Служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий его принадлежность к подразделению, определенному в приказе коменданта.
- Копия приказа коменданта, которым определены подразделения, имеющие право на проверку документов.
- Указать основание для проверки документов.
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