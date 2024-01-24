Мобилизация в Украине: какие "сюрпризы" ждут 18-летних украинцев

Обновленный законопроект о мобилизации будет предусматривать ряд нововведений, в частности, введение базовой военной подготовки и ее влияния на предельный мобилизационный возраст. После прохождения запланированной для введения базовой военной службы (БВС) потенциальным мобилизационным ресурсом также могут стать мужчины в возрасте 18–25 лет.

Юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса, инструктор по Tactical combat casualty care Владимир Романчук комментарии ZN.UA рассказал, какие проблемы могут возникнуть после этих нововведений.

В случае принятия законопроекта потребность вооруженных сил в учебных возможностях увеличивается в геометрической прогрессии.

Где взять инструкторов, амуницию, оружие, боеприпасы, полигоны и учебные центры для подготовки сотен тысяч рекрутов во время прохождения БВС? Сейчас для огромных сил обороны более миллиона человек и без базовой подготовки рекрутов таких возможностей не всегда хватает. Также возникает вопрос: есть ли гарантии, что БВС не найдет негативных аспектов срочной службы — формальной военной подготовки, часов строевой, дедовщины, окраски травы и т.д.? Надеемся, у Минобороны есть какой-то план, стратегия или алгоритм воплощения БВС в жизнь и до 2025 года это будет реализовано”, — отметил он.

Юрист также подчеркнул, что важным моментом является реакция общества и отсутствие коммуникации со стороны властей. Властные власти не дают достаточно публичных и заметных комментариев о создании новой и уникальной для нашей страны системы передармейской подготовки.

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Это, в свою очередь, закономерно приведет к, мягко говоря, большому удивлению двадцатилетних граждан, которые после прохождения БВС вполне законно будут получать повестки на отправку в части. Как такие сюрпризы повлияют на доверие общества к субъектам властных полномочий и на консолидацию вокруг существующего государственного аппарата, — вопрос риторический. Поэтому крайне важно все же качественно и однозначно описать предельный мобилизационный возраст в предлагаемом законопроекте”, — пояснил юрист.

В то же время введение базовой военной подготовки является общемировой, полезной и немного запоздалой как для страны в войне практикой.

“Наш враг воюет не только с Вооруженными силами, которые несут потери, образуют новые подразделения, нуждаются в ротациях и резервах, но и со всем украинским народом, запуская ракеты по гражданским объектам (в том числе по роддому в Днепре) и диверсионные группы, одна из которых недавно расстреляла гражданского гражданина Сумской области. В таких условиях нет ничего плохого в умениях юношей точно стрелять из автомата и накладывать турникет”, — добавил эксперт.

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