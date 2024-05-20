Мобилизация в Украине: какой алгоритм прохождения ВВК и что изменилось

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он, в частности, предусматривает изменения в прохождении военно-врачебной комиссии и определении пригодности или непригодности к военной службе.

Об алгоритме прохождения ВВК "УП. Жизнь" рассказала глава военно-врачебной комиссии индустриального районного ТЦК и СП в Днепре Елена Седлецка.

По ее словам, все военнообязанные мужчины должны пройти медицинское обследование, но не по своему желанию, а только после получения направления от Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Военнообязанные, в частности, должны сдать анализ на ВИЧ, гепатиты и сифилис, а также сделать кардиограмму и флюорографию.

Военнообязанного, в зависимости от результатов осмотра, и были ли обнаружены проблемы со здоровьем, могут направить на дополнительное обследование.

У каких врачей необходимо пройти осмотр:

офтальмолога;

отоларинголога;

терапевта;

хирурга;

невропатолог;

психиатра.

"Эти шесть врачей – основной состав. Ранее в комиссии были еще дерматологи и травматологи, но по новому приказу их сократили", - отметила Елена Седлецка.

Пригодность человека устанавливается после того, как комиссия ВВК проводит базовый осмотр и изучает результаты анализов, медицинские заключения или диагнозы, установленные ранее. И только потом определяет, есть ли у человека нарушения и ищет его в состояниях из списка приказа №402 Минобороны.

"Учитывая, что врачи ВВК не устанавливают диагнозов, а делают экспертные выводы, опираясь на результаты медицинского осмотра и медицинские документы от других врачей-специалистов, люди, направленные на военно-врачебную комиссию, должны принести эти медицинские выводы с собой", - отметила Оксана Сухорукова.

То есть, если человек имеет хронические заболевания, то должен предоставить подтверждающие это документы и его направят на обследование к конкретному специалисту. Далее военнообязанные должны принести медицинские выводы, которые добавят к личной карточке.

После этого комиссия решает, к какой категории отнести человека:

"пригодный";

"непригодный";

"пригоден к службе в воинских частях";

"временно непригоден".

Елена Седлецка отметила, что обследовать человека по каждой из болезней ВВК не может из-за нехватки ресурсов и времени. Если у военнообязанного нет ярко выраженного заболевания и сильных симптомов, то оно будет пригодным.

Напомним, в Минобороны объяснили, нужно ли проходить ВВК ежегодно.

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