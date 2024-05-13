Мобилизация в Украине: когда полиция может принудительно доставлять людей в ТЦК – объяснение адвоката

Адвокат Ярослав Куц рассказал об изменениях с 18 мая, когда в силу вступит новый закон о мобилизации. Эксперт, в частности, объяснил, имеет ли право полиция задерживать людей и доставлять их в ТЦК и СП.

Об этом он сказал в эфире "КИЕВ24".

"По законодательству, которое будет работать с 18 мая, если лицо значится в реестрах как уклоняющееся от исполнения воинской обязанности и в отношении которого направлялась повестка, а оно не явилось и его объявили в так называемый розыск, тогда они будут иметь возможность задерживать и доставлять в ТЦК", – говорит юрист.

Ярослав Куц также добавил, что сейчас это происходит несколько иначе. Любой патрульный, действующий непосредственно на улице и сотрудничающий с гражданами, действует в рамках закона о Нацполиции.

"Как раз в рамках закона о Нацполиции они в праве проверять личность по своим внутренним базам. Есть такая база "Армор", в эту базу в течение последних лет полтора по ходатайствам военных комиссаров, руководителей ТЦК, вносится информация о лицах, уклоняющихся от исполнения военного обязательства. Насколько это законно на сегодняшний день – незаконно. Насколько реально обжаловать – нереально", - резюмировал юрист.

Напомним, юрист рассказал, могут ли мобилизовать студента во время академотпуска.

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